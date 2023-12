Dopisek bez realnego znaczenia, czyli o wszystko można się pokłócić [OPINIA]

Celowo piszę "spór", bo wiem jak bardzo to niektórych denerwuje. Moim zdaniem - choć to tylko zdanie niewydarzonego pismaka, którego trzy razy wyrzucali ze studiów prawniczych za niedoniesienie indeksu w terminie - spór jest pozorny, bo dla każdej uczciwie patrzącej na sprawę osoby oczywiste jest to, że w Trybunale Konstytucyjnym zasiadają osoby nieuprawnione. I równie oczywiste jest to, że Prawo i Sprawiedliwość posłało do niego tak znamienite osoby, iż udało się partii uczynić z trybunału swoją przybudówkę partyjną.