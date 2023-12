Orzeczenie TK z komentarzem. "Niedopuszczalna adnotacja"

"Ta adnotacja to niedopuszczalna i bezprawna publicystyka. Jedyne co prawnie wiążące znajduje się poniżej tego komentarza od słowa "wyrok Trybunału Konstytucyjnego"" - stwierdził natomiast Sebastian Kaleta. Dodał też, że wyroki TK w przeciwieństwie do "tego typu komentarzy mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne".