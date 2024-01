Wąsik i Kamiński mieli spędzić dwie noce w Pałacu. Nowe ustalenia w sprawie zatrzymania

"Administracja dostała polecenie, by w apartamencie prezydenckim na III piętrze przygotować pokoje dla gości. Jednocześnie do Pałacu dostarczono ich walizki z prywatnymi rzeczami. Kamiński z Wąsikiem poszli na górę. Dostali m.in. numer telefonu do obsługi kuchennej, by sami mogli zamawiać sobie jedzenie i napoje" - relacjonuje "Gazeta Wyborcza".