Co Duda powie Tuskowi? "Tu nie będzie zwycięzców"

- Sądzę, że oba środowiska polityczne i ich wyborcy oczekują rozmów. To nie może być tak, że naród wyjdzie na ulice i zdecyduje, kto ma rację. Nie można doprowadzić do sytuacji, kiedy my, obywatele, będziemy musieli sami rozstrzygać, kto jest Prokuratorem Krajowym, albo czy jakiś polityk powinien siedzieć w więzieniu. Jeżeli obywatele zaczną to rozstrzygać, to byłaby już naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja - komentuje Jakubiak.