Wiadomo, o czym Donald Tusk będzie rozmawiał z Andrzejem Dudą

- Udam się do pana prezydenta między innymi, żeby rozmawiać o szczegółach i o charakterze mojej misji. W najbliższych dniach będę w Kijowie - przekazał szef rządu. - Dla nas obu, pan prezydent był też w to bardzo zaangażowany, sytuacja w Ukrainie i na froncie to jest kwestia numer jeden ze względu na polskie bezpieczeństwo - dodał.