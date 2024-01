Przedterminowe wybory? Tusk: byśmy wygrali

- Nie chciałbym się zgodzić na coś, co uważam, że jest nielegalne; choć gdyby wpadło do głowy prezydentowi czy PiS użyć metod nie do końca legalnych do rozpisania wcześniejszych wyborów, to nie mam wątpliwości, że byśmy te wybory wygrali, i to czytelniej niż 15 października - ocenił premier Donald Tusk.