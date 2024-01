"Tu nie ma przestrzeni na negocjacje". Tusk o aresztowanych

Premier skomentował sprawę Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. - Nie ma czasu ani miejsca, by się czuć zaskoczonym - powiedział Donald Tusk, komentując decyzję Andrzeja Dudy. - Nie będę oceniał motywacji od strony emocjonalnej. To, co może być zastanawiające, to że pan prezydent nie wydał aktu łaski - dodał.