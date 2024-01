"Mandaty wygasły". Tusk nie zamierza negocjować

Tusk: Może być zaskakujące, że prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale nie wydał aktu łaski

Tusk został też zapytany, czy prezydent Duda zaskoczył go swoją decyzją. - To, co może być zaskakujące nie tylko dla mnie, to to, że pan prezydent postanowił o ułaskawieniu, ale jednak nie wydał aktu łaski. Tak naprawdę, i to może być męczące również dla widzów waszych stacji, że tak do końca nie bardzo wiadomo, czy pan prezydent chce ich ułaskawić, czy ich ułaskawił, czy czeka, aż minister sprawiedliwości podejmie decyzję o wypuszczeniu z miejsca odosobnienia panów Wąsika i Kamińskiego - wskazał.