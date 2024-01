"Bezprawne działania". Prokuratura Krajowa reaguje na decyzje Bodnara

"Przywrócenia Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji" - podało w piątek Ministerstwo Sprawiedliwości. Prokuratura Krajowa wydała oświadczenie ws. "bezprawnego działania Prokuratora Generalnego".