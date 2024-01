Tarczyński aż założył czapkę, kiedy mówił o Trumpie

- To jest co, chcemy zrobić - powiedział europoseł PiS Dominik Tarczyński i założył na głowę czapkę z napisem "Make Europe Great Again" ("Uczyńmy Europę znów wielką"), co jest nawiązaniem do sloganu i podobnych czapeczek wykorzystywanych w kampanii prezydenckiej w 2016 roku przez Donalda Trumpa.