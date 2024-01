Wybory w USA. Strateg znanego banku przewiduje sensacyjny scenariusz

"Urzędujący prezydent Joe Biden jest tak niepopularny, że może przegrać z Trumpem. Od czasu do czasu pojawiały się wezwania do ustąpienia Bidena (...). Nic jednak nie wskazuje na to, że jest on skłonny to zrobić i nie ma gwarancji, że gdyby to zrobił, Demokraci mieliby silniejszego kandydata" - czytamy w artykule The Economist z 4 stycznia.