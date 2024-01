Orban pokieruje pracami Rady Europejskiej? Niespodziewane skutki decyzji Michela

Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel ogłosił, że po kandydowaniu w wyborach do Parlamentu Europejskiego ustąpi ze stanowiska. W ten nieoczekiwany sposób do kierowania pracami Rady Europejskiej na kilka miesięcy może zostać wyznaczony Viktor Orban. Będzie to bowiem okres, kiedy prezydencję w UE będą sprawować Węgry.