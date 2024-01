Niespodziewana decyzja Dudy. Źródła z Pałacu zdradzają kulisy

- Dopóki Kamiński i Wąsik byli na wolności w Pałacu można było prężyć muskuły. Przez długi czas nikt w otoczeniu prezydenta nie zakładał, że obu polityków wsadzą za kraty. Nie dopuszczano takiej myśli. Po czym we wtorek mamy spektakularną akcję policji w Pałacu. To też, w sposób emocjonalny, wpłynęło na prezydenta. Co innego, gdyby zostali "zawinięci" w domu czy na ulicy. Obaj byli gośćmi prezydenta i kiedy gospodarza nie było w Pałacu, policja zatrzymuje jego gości - mówi nam anonimowo osoba z otoczenia Pałacu Prezydenckiego.