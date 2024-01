"Dokumenty wpłynęły do prokuratury". Potwierdzenie z kancelarii Dudy

Bodnar nie będzie się spieszył

Jak ustalił Onet, minister sprawiedliwości, Adam Bodnar, na pewno nie zwolni Mariusza Kamińskiego ani Macieja Wąsika w ciągu najbliższych godzin. Według rozmówców portalu, w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości zapadła decyzja, by "nie działać w pośpiechu". Oznacza to, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik w areszcie spędzą co najmniej najbliższe godziny, a być może nawet kilka kolejnych dni.