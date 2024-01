Będzie drugie ułaskawienie? "Uważa, że tym by się ośmieszył"

"Nie ma więc możliwości, żeby prezydent się ugiął"

Pytani przez Wirtualną Polskę – co zrobi prezydent, kiedy obaj politycy trafią do Zakładu Karnego – współpracownicy głowy państwa mówią o konsekwentnej postawie prezydenta w tej sprawie. - Prezydent uważa, i takie też ma ekspertyzy prawne, że mógł nieprawomocnie skazanych Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika ułaskawić. Jeżeli jeszcze raz by to zrobił, to by się przyznał, że nie mógł. Pytanie też: czy nie groziłoby to konsekwencjami prawnymi dla prezydenta i np. uzasadniałoby postawienie przed Trybunałem Stanu. Nie ma więc możliwości, żeby prezydent się ugiął – mówi nam anonimowo współpracownik Andrzeja Dudy.