"Niemiodowy" miesiąc Tuska [OPINIA]

Trzeba przyznać, że wyprowadzenie ich w kajdankach z Pałacu Prezydenckiego, gdzie myśleli, że są bezpieczni i będą mogli miesiącami korzystać z ochrony gospodarza, było spektakularne i przejdzie do historii polskiej polityki, ale też rozrywki. Bo było to wydarzenie nadzwyczajne - zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę to, co mogło się stać, gdyby na czas do Pałacu wrócił Andrzej Duda i wydał swoim ochroniarzom polecenie odbicia obu przestępców.