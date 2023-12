Wiatraki i reaktory [OPINIA]

Jednak to nie sprawa wiatraków, ale lokalizacji reaktorów SMR zasługuje na większą uwagę. Dlaczego? Bo o ile przepisy mające na nowo uregulować stawianie wiatraków będą dopiero w Sejmie procedowane, a po tym, co się wydarzyło, każdy z nich będzie oglądany pod przysłowiową lupą, to w sprawie małych reaktorów jądrowych, które miały uratować już pod koniec dekady nasz bilans energetyczny, mamy już do czynienia z realną aferą.