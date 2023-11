Hołownia ma talent. I właśnie nabiera rozpędu [OPINIA]

Najgorszy scenariusz dla PiS

PiS dba o to, aby zdolności Hołowni i jego przygotowanie do pełnienia tej roli podważać i wystawiać na próbę. Utrwalone nawyki ustępującego rządu, jeśli chodzi o działania w parlamencie, dają się we znaki. PiS stawia na generowanie chaosu, co w sytuacji przejścia tej partii do opozycji jest w jego żywotnym interesie.