Prezydent Duda będzie pilnował przestrzegania konstytucji [OPINIA]

Lider obozu

Przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy jednoznacznie pokazuje, że to on chce być liderem opozycji, przeciwwagą dla rządu i większości parlamentarnej. Skądinąd to, z indywidualnego punktu widzenia, założenie logiczne, gdyż - jeśli tylko Andrzej Duda nie chce iść na szybką emeryturę po zakończeniu swojej drugiej kadencji w 2025 roku - ma on spośród ludzi z obozu tzw. Zjednoczonej Prawicy najlepsze narzędzia w rękach, by być istotnym graczem, by trzeba było się z nim liczyć.