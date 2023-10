Minister Marcin Horała przedobrzył? Inwestorzy mają dać 8 mld zł, ale jakoś dziwnie zamilkli

Wirtualna Polska poprosiła inwestorów o potwierdzenie zaangażowania w projekt CPK. To dlatego, że ich oferta została złożona ponad rok temu. Tymczasem w otoczeniu CPK doszło do jednej ważnej zmiany. Po wyborach 15 października to partie opozycyjne chcą stworzyć rząd. Politycy jak poseł Maciej Lasek (PO) mówią o dokonaniu audytu tej inwestycji lub wprost o wstrzymaniu prac nad lotniskiem (Marcin Kierwiński z PO).