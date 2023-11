Debiut prezydenta [OPINIA]

Pierwszą próbą wyłuskania ludowców z objęć Tuska stało się oczywiście sondowanie, czy Władysław Kosiniak-Kamysz nie zechciałby zostać premierem pisowskiego rządu. Ponieważ odzewu nie było, prezydent podjął teraz próbę działania bardziej długofalowego, dowartościowując tego ze znaczących polityków PSL, który znany był z najmniej antypisowskiej postawy. Bowiem to właśnie Duda, a nie Kaczyński będzie miał teraz, aż do lata 2025 roku, znacznie więcej możliwości doprowadzenia do osłabienia parlamentarnej większości, która za kilka tygodni wykreuje rząd Tuska.