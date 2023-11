W PiS myślą: "znakomicie". Jeszcze chwila przy korycie [OPINIA]

Mateusz Morawiecki zaś wyznaczy nowego szefa Komisji Nadzoru Finansowego, bo kadencja obecnego kończy się za niecałe trzy tygodnie. Co w dobrze funkcjonującej demokracji zapewne można by negatywnie oceniać etycznie, bo dobrze byłoby pozostawić ten wybór przyszłemu premierowi, ale w demokracji w polskim wydaniu - nikogo nie dziwi, bo jeśli tylko polityk może coś legalnie zrobić, to oczywiste jest, że to zrobi (a jeśli nie może legalnie, to "tylko" być może to zrobi).