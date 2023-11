Ani władzy, ani godności, czyli o wywodzie Mateusza Morawieckiego słów kilka [OPINIA]

Morawiecki, podczas pseudodebaty w TVP, przekonywał, że Trzecia Droga, a co za tym idzie i Kosiniak-Kamysz, to banda rudego. Czyli ekipa Tuska. Morawiecki wskazywał, że głos oddany na PSL, to głos oddany na Tuska. A głos oddany na Tuska, to głos oddany na Niemcy. A głos oddany na Niemcy, to głos oddany za pozbawieniem Polski suwerenności. I tak dalej.