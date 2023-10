Kaczyński powinien odejść. Stanowcze "tak" z Pałacu Prezydenckiego

PiS zawaliło kampanię

Przyszły minister stwierdził również, że PiS zawalił kampanię wyborczą. - Kampania jest tylko wisienką na torcie i jest konsumpcją wszystkich lat rządów. W 2015 roku powiedziałem (...), że nie było "dobrej zmiany" - była "Duda zmiana" - to on pokazał, że PiS może wygrywać i wyjść z opozycji - podkreślił. - Teraz to była "trzecia zmiana", bo to nie KO wygrała wybory - podsumował.