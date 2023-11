"Ich już nie ma". Tusk ostro o decyzji Dudy

"Ich już nie ma" - napisał Donald Tusk tuż po orędziu Andrzeja Dudy, w którym prezydent desygnował Mateusza Morawieckiego na premiera. Dokładnie te same słowa padły z ust lidera Koalicji Obywatelskiej na wcześniejszym spotkaniu we Wrocławiu. Poinformował tam, że w związku z decyzją prezydenta musi wracać do Warszawy na spotkanie z partnerami z koalicji.