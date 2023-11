Prezydent "nie zawiódł". Lawina komentarzy na platformie X

"Prezydencko - Prezydent Andrzej Duda traci. Politycznie - fatalnie otwiera sezon koabitacji. Ale jeśli chce przejąć stery na prawicy to wyłącznie zyskuje. Nie on będzie grabarzem szans PiS na dalsze rządy, nie "spali się" więc we własnym obozie, a jałowa misja dopełni dzieła zniszczenia premiera Mateusza Morawieckiego" - twierdzi inny dziennikarz TVN24 Konrad Piasecki.