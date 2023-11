Sejmowy grill czas rozpalić [OPINIA]

Aż się prosi, by komisja śledcza ds. afery wizowej zajęła się obydwoma obliczami procederu. To pierwsze wymaga wyjaśnienia, aby oczyścić życie polityczne w kraju. To drugie - by zyskać pewność, że o przyjeździe do Polski decydują względy merytoryczne, a nie danie łapówki właściwej osobie.