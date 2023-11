Nerwowo w NBP. Glapiński szuka wsparcia za granicą, a w KO dylemat

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że międzynarodowe interwencje NBP to element szerzej "ofensywy" banku. Jak słyszymy od naszych źródeł w NBP, prezes miał nawet zdecydować o rozpoczęciu współpracy z jedną z "amerykańskich korporacji prawniczych", która ma mu pomóc w obronie przed zarzutami nowej większości parlamentarnej. Co to za kancelaria? Na to pytanie NBP nie odpowiedział.