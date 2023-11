Tusk odsłania karty i pokazuje granatową teczkę. Jest zapowiedź komisji

Tusk zaznaczył, że do końca roku prace mają rozpocząć niektóre komisję śledcze, np. badająca aferę wizową, wybory kopertowe i kwestię użycia Pegasusa. - Nie muszę nikogo przekonywać, jak pilna to sprawa - dodał Tusk. I zaznaczył, że "niewykluczone, że już w przyszły wtorek zostanie powołana komisja śledcza do tzw. wyborów kopertowych".