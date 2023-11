Hołownia uderza w Dudę. "Zastosował podwójne standardy"

- Jeśli chodzi o ten wywiad, ja nadal stoję na stanowisku, że prezydent, choć miał prawo zrobić to, co zrobił, zastosował podwójne standardy. Co innego przygotował swoim, a co innego tym, których za swoich nie uważa. To przykre. Ale, jak rozumiem, większości demokratycznej wyłonionej w wyborach 15 października przez wiele milionów Polaków, prezydent za swoich nie uważa - stwierdził Szymon Hołownia.