Desygnowanie Morawieckiego aktem wrogim wobec PiS [OPINIA]

Byłoby to wszak zrozumiałe: szef Platformy Obywatelskiej dysponuje 248 głosami w Sejmie, które zapewniają mu jego sojusznicy z Trzeciej Drogi oraz Lewicy. Od dłuższego czasu było to jasne, a do piątkowego południa, gdy liderzy dzisiejszej opozycji przedstawili publicznie umowę koalicyjną, stało się faktem politycznym. Zatem powierzenie misji formowania nowego gabinetu Tuskowi byłoby posunięciem jak najbardziej racjonalnym i zgodnym z konstytucją.