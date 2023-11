Odcięty od rządowego wsparcia. Marsz Niepodległości może znów skończyć w niszy [OPINIA]

Marsz tarczą życzliwej narracji osłaniała co roku TVP i inne rządowe media. PiS-owski wojewoda wciągnął też marsz na listę imprez cyklicznych, o stałej trasie – co oznacza, że nikt nie mógł 11.11. zarejestrować innej demonstracji na tej samej trasie. W 2021 roku Urząd ds. Kombatantów – kierowany przez byłego radnego PiS – objął marsz patronatem i nadał mu status imprezy państwowej. Pojawiło się na nim wtedy wielu polityków obozu władzy, zwłaszcza z Suwerennej Polski. To z jej rekomendacji Bąkiewicz startował w tym roku do Sejmu z list PiS w okręgu radomskim. Mandatu nie zdobył: poparły go zaledwie 4354 osoby.