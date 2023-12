Paulina Hennig-Kloska reaguje na decyzję władz KO ws. wiatraków. "Dobrze się stało"

- W tym wszystkim najważniejsi są ludzie. Nie możemy pozwolić, by rachunki i koszty życia rosły w nowym roku. Priorytetem jest przedłużenie osłon. Jeśli zatem cała ta hucpa i burza wokół tej ustawy wywołana przez PiS, miałaby sprawić, że prezydent Duda tę ustawę zawetuje, na co nie możemy narazić obywateli, to dobrze będzie, jeśli ta ustawa zostanie podzielona - mówi Wirtualnej Polsce posłanka Polski 2050.