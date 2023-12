Śledztwo ws. wiatraków. Jest reakcja Hołowni

- Bardzo czekam na ustalenia prokuratury w tym zakresie. Odczytuję to jako jednoznaczną deklarację polityczną ze strony prokuratury. Przy całym szacunku do wymiaru sprawiedliwości, nie mam wątpliwości co do efektu tego postępowania. Przez najbliższe 4-5 dni będziemy obserwowali różne cuda. Jeżeli prokuratura chce coś sprawdzać, niech sprawdza. Nic nie znajdzie. News, który musi pójść w świat, że prokurator się tym zajmuje, jest elementem gry komunikacyjnej, która musi się toczyć - skomentował Szymon Hołownia.