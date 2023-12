Wracają obrady Sejmu. Hołownia zapowiada działania

- Po to jesteśmy matkami i ojcami, żeby zajmować się naszymi dziećmi wtedy, kiedy tego potrzebują. Poprosiłem ministra Jacka Cichockiego, by rozesłał pytanie do klubów parlamentarnych i do pracowników, by zorganizować opiekę nad dziećmi posłów i posłanek. Myślę, że jesteśmy w stanie zorganizować coś w ramach klubiku lub przedszkola. To miejsce na tym zyska, jeżeli będziemy sobie przypominali, dla kogo to robimy - dodał marszałek Sejmu.