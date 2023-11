Hołownia drwił z premiera. Morawiecki reaguje

- Jeżeli traktujemy się poważnie, to ja już nie wiem, co zrobić, nie mam pomysłu (...) nie wiem jeszcze, jak dać kosza premierowi Morawieckiemu, żeby do niego dotarło, że nikt nie chce z nim tego rządu robić, że nic z tego nie będzie, że czarna polewka, że niestety to zostało odrzucone (...). Niech pan, błagam, zakończy tę farsę i jak najszybciej pozwoli sformować w Polsce rząd, który zajmie się realnym rozwiązywaniem spraw w oparciu o realną, sejmową większość - dodał marszałek Sejmu.