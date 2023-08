Tusk zaczął od mocnych słów. Wprost do Kaczyńskiego

- Minister Niedzielski, minister zdrowia, publicznie mówi, kto bierze jakie leki. Minister Czarnek bierze dane informujące kto bierze i kiedy szczepienia na uczelniach. Pamiętacie może te służby specjalne, które wtargnęły do gabinetu ginekologicznego i wzięły dokumentację kilkuset pacjentek, dokumentację z prawie 30 lat, z najbardziej intymnymi tajemnicami życia osobistego. Pamiętamy tę prokuraturę, która ujawnia dane ludzi, którzy są ofiarami przemocy. Czasami doprowadza to do tragedii - tak, to mogą być nasze dzieci, to może być każda z was - mówił Tusk.