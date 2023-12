Wiatrakowa "dymisja" przed powołaniem? Czarne chmury nad kandydatką do rządu

Strategia wobec prezydenta

Ważny polityk Trzeciej Drogi twierdzi, że "jest spokojny" o przyszłość Hennig-Kloski. – Zdecydują liderzy, ale gdyby przez to miała stracić szansę na wejście do rządu, zostałaby kozłem ofiarnym – mówi nasz rozmówca. Przetasowania wśród kandydatów na ministrów są możliwe aż do prezentacji rządu, a to sprawia, że Hennig-Kloska nie może być pewna wejścia do rządu. "Może być ministrem nawet krócej, niż pisowcy, którzy weszli do 14 dniowego rządu" - komentował Sławomir Mentzen.