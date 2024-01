"Prezydent był wściekły". Nieoficjalne informacje z Pałacu Prezydenckiego

- Był wściekły. Głównie na to, że go nie było w tym czasie w Pałacu. Policjanci wyczekali moment, kiedy odjechał do Belwederu i weszli. Kiedy chciał szybko przyjechać do Pałacu, pojawiła się "akcja z autobusem, który się zepsuł i zablokował wyjazd z Belwederu". Tam służby nie zadziałały tak jak powinny. Pytanie, czy nie było zagrożenia dla prezydenta - mówi nam anonimowo jeden ze współpracowników Andrzeja Dudy.