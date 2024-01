Gowin zeznał przed komisją. "Szantaż"

Działania służb wobec Gowina

Gowin odniósł się też do zapytania CBA o firmę jego syna. - Mówiąc precyzyjnie, to było pytanie skierowane nie do firmy mojego syna, tylko o firmę mojego syna do krakowskiego parku technologicznego. Jeżeli chodzi o działania kontrolne wobec firm mojego syna, byłem informowany o tym również wcześniej, kiedy trwał spór o wybory kopertowe. Wtedy też byłem informowany, że CBA sprawdza wszystkie kontrakty zawarte w ramach NCBiR szukając jakichś nieprawidłowości czy jakichś linków pomiędzy firmami beneficjentami a mną - wyznał.