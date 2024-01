Nagły ruch Dudy. Będzie spotkanie po decyzji Bodnara

- Jutro w godzinach porannych odbędzie się spotkanie z prokuratorem Barskim i jego współpracownikami, żeby omówić to, co się wydarzyło, czyli o próbie zamachu na niezależną prokuraturę. To jest bardzo poważna sytuacja kryzysu w państwie - powiedział Kolarski w programie "Śniadanie Rymanowskiego" w Polsat News. Minister podkreślił, że "prezydent nie uznaje żadnych bezprawnych działań".