Ponad 100 osób w nowym rządzie. Tusk wyprzedził Morawieckiego

- Do wypełniania obowiązków rządowych jest potrzebna odpowiednia kadra. Krytykując PiS-owskie "Bizancjum" nie chodziło nam tylko o liczbę osób, ale to kim były te osoby, jak były przygotowane, jak to wszystko się rozrosło. Po 8 latach złych rządów powinny być kompetentne osoby i odpowiednia ich liczba - komentuje w rozmowie z gazetą wiceminister Aleksandra Gajewska z KO.