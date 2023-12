Wojna o samorządy. W PO ruszyła karuzela nazwisk przed kolejnymi wyborami

Co ciekawe, Sutryka, Rupniewską, Neumanna i Śpiewoka łączy jedna kwestia: wszyscy zasiadają we władzach spółek niezwiązanych z ich rodzimymi miastami. I tak, Sutryk figuruje w radach nadzorczych miejskiej spółki wodociągowej w Tychach oraz w komunalnej spółki logistycznej w Gliwicach, Rupniewska – śmieciowej "Hossie" z Rybnika, Neumann – w rybnickim Centrum Zielonej Energii Subregionu Zachodniego a Śpiewok - we wrocławskim MPWiK. Wymienianie się posadami przez prezydentów i radnych stało się w ostatniej kadencji powszechną praktyką wśród samorządowców. – PiS na pewno będzie atakować tym naszych kandydatów w kampanii. Będziemy mieć z tym problem – mówi osoba zbliżona w władz PO.