Sikorski uderza w Błaszczaka. "Sąd da pseudopatriotom nauczkę"

"Nikt do tej pory nie był takim oportunistą, aby ujawnić plany ewentualnościowe użycia sił zbrojnych na kierunku wschodnim po to, aby zapunktować w kampanii wyborczej. Mam nadzieję, że niezawisły sąd da pseudopatriotom nauczkę na pokolenie" - napisał Radosław Sikorski na platformie X, zwracając się do Mariusza Błaszczaka.