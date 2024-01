Wybory samorządowe 2024. Godziny otwarcia lokali wyborczych

"Głosowanie odbywa się bez przerwy od godziny 7:00 do godziny 21:00" - informuje art. 39. par. 2 Kodeksu wyborczego. Prawo precyzuje również, co w sytuacji, gdy wyborca nie zdąży oddać głosu przed godziną 21:00. Z treści art. 39. par. 4 Kodeksu wyborczego wynika bowiem, że po tej godzinie głos w wyborach mogą oddać wyłącznie te osoby, które przybyły do lokalu wyborczego przed zakończeniem głosowania.