Wybory. Zmiana miejsca głosowania. Trzy możliwości. Wyborcom kończy się czas

Jak zapisać się na wybory? Rejestr wyborców

Drugą opcją, z której mogą skorzystać obywatele uprawnieni do głosowania, jest dopisanie do rejestru wyborców. To opcja, z której często korzystają osoby zamieszkujące poza miejscem zameldowania. Wpis do rejestru wyborców jest bowiem stały - oznacza to, że dotyczy zarówno najbliższych wyborów, jak i każdych kolejnych, aż do zmiany decyzji przez wyborcę.