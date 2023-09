Wybory 2023. Jak sprawdzić miejsce głosowania? Możliwości jest kilka

Wybory 2023. Miejsce głosowania. Tak sprawdzisz je w Centralnym Rejestrze Wyborców

Miejsce głosowania, a także wpis do spisu wyborców można sprawdzić również w Centralnym Rejestrze Wyborców, dostępnym na platformie mObywatel. By tego dokonać, należy zalogować się do usługi - za pośrednictwem Profilu zaufanego lub aplikacji mObywatel, zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Po zalogowaniu, w sektorze Twoje dane, możliwe będzie sprawdzenie wpisu w Centralnym Rejestrze Wyborców, wraz z numerem i adresem obwodu, do którego przypisany jest dany wyborca, a także złożenie wniosku o zmianę miejsca głosowania.