Wybory 2023. Komisja wyborcza. Ile płacą? Diety poszły w górę

Praca w komisji wyborczej 2023. Na czym polega?

Głównym zadaniem członków obwodowych komisji wyborczych jest przeprowadzenie głosowania w dniu wyborów w danym obwodzie. Oznacza to, że muszą oni przede wszystkim pilnować przebiegu głosowania oraz tego, by prawo wyborcze nie zostało złamane. Członkowie komisji wyborczych przygotowują również lokale do głosowania, a w godzinach ich otwarcia (od 7:00 do 21:00) - wydają wyborcom karty, za pomocą których oddawane są głosy.