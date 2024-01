Wybory samorządowe 2024. Jak sprawdzić uprawnienia do głosowania?

Wybory do organów samorządu terytorialnego odbędą się 7 oraz 21 kwietnia. W ich trakcie na urząd wybrani zostaną członkowie rad gmin, powiatów oraz sejmików województw, a także burmistrzowie, prezydenci miast i wójtowie. Co do zasady, do urn może iść każdy obywatel polski, który posiada czynne prawo wyborcze, a w niektórych przypadkach również osoby, nieposiadające polskiego paszportu. Nie zawsze pozwoli to jednak na oddanie głosu w danym okręgu wyborczym. Przed udaniem się do lokalu wyborczego warto więc sprawdzić uprawnienia do głosowania.