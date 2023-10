Centralny Rejestr Wyborców. Jak sprawdzić, czy formalności zostały dopełnione?

Wybory do Sejmu i Senatu coraz bliżej. Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji, około 900 tys. osób zgłosiło jednorazową zmianę miejsca głosowania. Ponad 260 tys. wyborców pobrało natomiast zaświadczenie o prawie do głosowania. Przed udaniem się do lokali wyborczych warto sprawdzić swoje dane w Centralnym Rejestrze Wyborców. Co się w nim znajduje?